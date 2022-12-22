İflas ettiler: 85 bin esnaf kepenk kapattı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) verilerini paylaştı.

Bu yılın ilk 11 ayında 85 bin 785 esnafın kepenk kapattığını söyleyen Başevirgen, kasım ayında bu sayının 8 bin 951 olduğunu kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayının 7 bin 275 olduğunu hatırlatan Başevirgen, “2021 yılının toplamında ise 81 bin 159 olmuştu. Geçen yılın tamamında kepenk kapatan esnaf sayısı bu yılın on birinci ayda geçilmiş oldu ve bir yılda dükkanına kilit vuranların sayısı yüzde 20 arttı. Esnafların pandemi döneminde yaşamaya başladıkları yıkım devam ediyor” ifadelerini kullandı.

'Her ay 7 bin 800 esnaf...'

Evrensel’de yer alan habere göre 2022 yılı başından beri her ay 7 bin 800 esnafın kepenk kapattığını söyleyen Başevirgen, “İş yerlerine, konutlardaki gibi bir kira artışı sınırlaması getirilmediği için aralık ayından itibaren esnaflar yüzde 70 oranında bir kira artışına maruz kaldı. Yani mevcut kira bedeli 5 bin lira olan esnaf yüzde 70,36’lık bir artışla 8 bin 518 lira kira ödeyecek. Yıllık ödenen kira bedeli ise 100 bin lirayı aşacak. Esnaf bir yılda bu kadar para kazanamıyor ki sadece kiraya bu parayı verebilsin” diye konuştu.