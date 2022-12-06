İETT otobüsünde meşale yakıldı: İBB açıklama yaptı

İstanbul'un Fatih ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünün içinde bir yolcu tarafından meşale yakılarak yere atıldı. Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı açıklamada ise "Kimliği belirlenemeyen bir yolcu tarafından yanıcı bir madde yakılmış olup herhangi bir yaralı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

DHA'nın haberine göre olay, Eminönü-Kocamustafapaşa seferini yapan 35 sefer numaralı otobüsün içinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu tarafından meşale yakılarak yere atıldı.

Otobüse duman yayılmasının ardından otobüs durduruldu ve yolcular aşağıya indi. Meşaleyi attığı öne sürülen şüpheli kişi ya da kişiler koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsteki dumanın tahliye edilmesinin ardından yerde meşale ve biber gazı olduğu görüldü. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

İBB: Yanıcı madde yakılmış

İBB tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "35 hattında çalışan B-1767 (istikamet Aksaray) Saraçhane alt geçidi çıkışında araç içinde kimliği belirlenemeyen bir yolcu tarafından yanıcı bir madde yakılmış olup herhangi bir yaralı bulunmamakta, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.