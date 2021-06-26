İddianamede yer alan 'büyükbaba' belli oldu iddiası

ABD'de Sezgin Baran Korkmaz’a kara para aklama suçlamasıyla 225 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede Korkmaz’ın, Kingston kardeşlere federal bir soruşturma ve şirketleri hakkındaki bir davada, “büyükbaba” (grandfather) ve “dede” (grandpa) kod adlı hükümet yetkilileri aracılığıyla koruma sağlayacağını söylediği iddia edilmişti.

HalkTV’de yayımlanan ‘Özlem Gürses‘le Perdenin Önü Arkası’ programına katılan gazeteci Razi Canikligil iddianamede “büyükbaba” ve “dede” olarak adı geçen bu kişinin eski CIA direktörü James Woolsey olduğunu ileri sürdü.

Canikligil, “Sezgin Baran Korkmaz ile Woolsey’nin yakınlığı var. Hatta Paramount Otel’de kalanlar arasında” ifadesini kullandı.