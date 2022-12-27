İddia yargıya taşındı: Yetki almak için 'ölüler' üye yapıldı

Türk-İş'e bağlı Haber-İş'in, Türk Telekom'dan yetki alabilmek için 32 ölüyü ve 1271 emekliyi üyesi yaptığı iddiası yargıya taşındı. Davayı açan Hak-İş'e bağlı Öz İletişim-İş üyeleri, bakanlık önünde eylem yaptı. Öz İletişim-İş Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, “Avukatlarımız bu 32 kişinin vefat ettiğini UYAP kayıtlarından tek tek teyit etmiştir” diye konuştu.

Evrensel'den Murat Uysal'ın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 17 Kasım 2022 tarihinde Türk Telekom Türk-İş’e bağlı Haber-İş’e Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisi verdi. Duruma itiraz eden Hak-İş’e bağlı Öz İletişim-İş, yetki belgesinin hukuka aykırı olarak verildiği iddiasıyla Çalışma Bakanlığı aleyhine dava açtı.

Söz konusu davada, 32 ölünün ve Türk Telekom’dan emekli olan 1271 kişinin Haber-İş’e üye yapılarak Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisinin alındığını iddia eden Öz İletişim-İş Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, “Emekliler eklenerek verilen yetki belgesi usulsüzdür. Bakanlık sistemlerinden otomatik olarak verilmesi gereken yetki belgesi, sisteme manuel müdahale edilerek Haber-İş lehine düzenlenmiştir. Ayrıca Türk Telekom’da çalışan 1350 kişi sanki Telekom’da çalışmıyor gibi Bakanlık sistemlerinden çıkarılmıştır” dedi.

1271 emeklinin üye olarak gösterildiğini söyleyen Güllüoğlu, “6 bin 550 kişinin Haber-İş’e üye olduğu yetki belgesinde belirtilmiştir. Oysa Haber-İş’te emekliler ve vefat edenler düşüldükten sonra gerçek üye sayısı 5 bin 279’dur. Bu sayı da Toplu İş Sözleşmesi yetkisi verilmesi için yeterli bir sayı değildir” dedi.

'Yetki tespitini 209 fazla üye ile yaptılar'

1271 kişinin ne işveren listesinde ne de SGK kayıtlarında yer almadığına dikkat çeken Güllüoğlu, “Asıl inanılmaz olanı ise 32 ölünün üye yapılmış olmasıdır. Avukatlarımız bu 32 kişinin vefat ettiğini UYAP kayıtlarından tek tek teyit etmiştir. Yetki tespitinin 209 fazla üye ile yapıldığı göz önüne alınırsa aslında Haber iş sendikası yetki sayısının tam olarak 1062 üye altındadır. Bu kişilerin bilgilerini yapacağımız suç duyurusunda Cumhuriyet Savcısına bildireceğiz” diye konuştu.

Öz İletişim-İş üyeleri duruma ilişkin Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eyleme Öz İletişim-İş Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu ve Öz İletişim-İş üyesi Türk Telekom çalışanları katıldı.