İddia: TBMM Başkanı Şentop'un oğlu İTÜ'de kadroya alınmak isteniyor

Eğitim Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi yaptığı basın açıklamasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki araştırma görevlisi ilanı ile ilgili soru işaretlerine dikkat çekerek "Kadro iptalinin nedeni TBMM Başkanı'nın oğlunun alınması için mi?" diye sordu.

Fakülte dekanı ve bölüm başkanı istifa etti

Yapılan açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 24.10.2022 tarihinde 31993 sayılı Resmi Gazete’de 'araştırma görevlisi alım ilanı' yayınladığı belirtildi. Açıklamada ilanın verilmesinden sonra yaşanan süreç şöyle anlatıldı:

"Sınav tarihi 16.11.2022, sonuç açıklama tarihi 22.11.2022 olarak belirlendi. 29.11.2022 tarihinde sonuçlar İTÜ Web sayfasında açıklanmış bulunmaktadır. Sonuçlara bakıldığında, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için açılan sınav sonucunun açıklanmadığı ve 'değerlendirme süreci devam etmektedir' ibaresinin bulunduğu görülmektedir. Daha sonra 6 Aralık 2022 tarihinde ise 2022/66 sayılı kadronun ilanının iptal edildiği herhangi bir açıklama yapılmaksızın web sitesinde ilan edilmiştir."

Açıklamada, geçtiğimiz haftalarda Bilgisayar Bilişim Fakültesi Dekanı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı'nın istifa ettiğine dikkat çekilerek şu sorular soruldu:

"Diğer tüm bölümlere ilişkin sınav sonucu açıklanırken Bilgisayar Mühendisliği bölümü sonucu neden açıklanmamıştır? Bu süreçte Fakülte Yönetimi ve Bölüm Başkanı değişikliği neden yapılmıştır? İptalin nedeni TBMM Başkanının oğlunun alınması için mi? Daha önce Mimarlık Fakültesinde de görülen adrese teslim kadro ilanı konusunda İTÜ yönetiminin yanıtı ne olacaktır?"