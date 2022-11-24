İddia: Polis bir yurttaşı infaz edip evi itfaiyeye yıkattı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Uluyol Mahallesi Akasya Sokak’ta psikolojik sorunlar yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Kılıç’ın, gece saatlerinde evinin balkonuna çıkarak havaya iki el ateş ettiği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre bunun üzerine polisler mahalleye giderek evin etrafını sardığı öne sürüldü.

Evin içerisine saatlerce gaz bombası atağı ileri sürülen polis, ardından eve girip yaklaşık bir dakika evde kaldı ve dışarıya çıktı.

Kılıç ailesi ve yurttaşlar eve girdiklerinde Mehmet Kılıç’ı öldürülmüş halde buldu. Kılıç’ın göğsüne 5, başına ise bir kurşunun isabet ettiği öğrenilirken, Kılıç’ın öldürülmesinin ardından polisin itfaiye ekiplerini çağırarak evi yıkattığı belirtildi.

‘Abim bayılmıştı infaz ettiler’

Yaşananlara ilişkin Mezopotamya Ajansı’nda konuşan Kılıç ailesi, şunları anlattı:

“Polisler bizi arayarak evin önüne gelmemizi istedi. Biz oraya gittiğimizde abimizin havaya ateş ettiğini gördük. Yani kendi evinin duvarını sıkıyordu. Polise ‘Bizi içeri alın biz onu ikna ederiz’ dedik ama bize izin vermediler. Saatlerce evin içerisine gaz bombası attılar. Zaten gaz bombası attıktan sonra uzun süre içerden hiç ses gelmedi. Yani abimiz zaten o gazdan bayılmıştı. Sonra polisler kapıları kırarak içeri girdi. Silah sesleri gelmeye başladı. Bir süre sonra polisler dışarı çıktı ve evi yıkamaları için itfaiye çağırdılar. Ev yıkandıktan sonra içeri girdiğimizde abimizin cenazesi kanlar içerisinde duruyordu. Abimiz orada bayıldığı halde infaz edildi. Bu infaz hepimizin gözleri önünde yaşandı. Biz, aile bireyleri olarak tepki gösterdik ve içeriye girmeye çalıştık ama izin vermediler. Bu bir infazdır ve en kısa sürede polisler hakkında şikayetçi olacağız.”

Bu arada evin her yerinde kurşun izleri bulunurken, polis Kılıç’ın öldürüldüğü evi mühürledi. Kapıya, “23.11.2022, saat 05.00 sularında Uluyol Mahallesi, Akasya sokakta sayılı adreste meydana gelen kasten öldürme ve mala zarar verme olayı ile ilgili yapılan tahkikatta maktul Mehmet Kılıç adlı şahsın ikametine ekiplerimizce koçbaşı marifetiyle kırıldığından ve ayrıca ikamette bulunan eşyaların zarar görmemesi amacıyla yakınına teslim edilene kadar tarafımızca geçici olarak mühürlenmiştir” notu asıldı.

Kılıç’ın cenazesi gece saatlerinde ilçede defnedilirken, aile taziye kurdu.