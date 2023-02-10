İddia: İskenderun'daki liman yangını Limak’ın riskli konteynerlerinden çıktı

Hatay’ın İskenderun Limanı’nda depremlerin ardından çıkan yangının taşıması riskli olan tehlikeli ve yanıcı maddenin güvenlik önlemi alınmadan boşaltılmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Sedat Yılmaz'ın haberine göre İskenderun Limanı’nda gümrükçü olarak çalışan ve LimakPort dahil tüm limanlarda gözlemci olarak bulunduğunu belirten Doğuş Yavuz, deprem anında limanda çalıştığını söyledi.

Hiçbir limanın kabul etmediği tehlikeli ve yanıcı maddelerin içinde olduğu İMO’lu konteynerin sadece LimakPort tarafından kabul edildiğini kaydeden Yavuz, “Limak Holding bunları sırf para kazanmak uğruna kabul ediyor. IMO’lu konteynerlerin kabul edilmesi için bunları muhafaza edecek bir iş güvenliği olması gerekiyor. Ancak LimakPort’un gerekli altyapısı ve güvenlik önlemi olmamasına rağmen sırf para kazanmak uğruna IMO’lu konteynerleri kabul ettiler” dedi.

Limak Holding’e ait LimakPort’ta çıkan ve 5 gündür süren yangının IMO'lu Madde Taşımacılığı olarak bilinen tehlikeli-yanıcı maddelerin olduğu konteynerin alt yapısı olmadan ve gerekli güvenlik önlemi alınmadan boşaltıldığı ifade edildi. Söz konusu konteynerlerin hiçbir liman tarafından kabul edilmediğini ve Suriye ile Irak’a gönderilmek üzere geldiği kaydedildi.