İddia: Geçim sıkıntısı yaşayan öğrenci kampüste hayatına son verdi

Anadolu Üniversitesi öğrencisi R.A. 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece kampüste bulunan yemekhane önünde hayatına son verdi.

Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencisi olduğu bilinen R.A.’nın cansız bedeni sabah saatlerinde öğrenciler tarafından fark edilerek, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Yaşamına son veren öğrencinin cebinden 3 sayfalık bir mektup çıktığı iddia ediyor. Mektubunda yaşadığı geçim sıkıntısını anlattığı iddia edilen öğrencinin arkadaşları da bu durumu doğruluyor.

Üniversite yönetimi olaya ilişkin henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.