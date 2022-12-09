İddia: Emine Erdoğan için komisyon mu kuruldu?

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için komisyon kurulduğu iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Söz konusu komisyonun hangi mevzuata dayanarak hangi açla kurulduğunu soran Barut, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye seslenerek, "Cumhurbaşkanlığında görevli Cumhurbaşkanının eşiyle çalışan bir başdanışmanın, danışmanının emrine bir Bakan Yardımcısının ve 30 civarında üst düzey bürokratın görevlendirilmesini hukuki açıdan doğru ve etik buluyor musunuz?" diye sordu.

‘Hazırlanan raporlar iletiliyor iddiası'

Konuya ilişkin soru önergesini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunan Ayhan Barut, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile alakalı tarafımıza da iletilen bir 'komisyon kurulması' konusuna açıklık getirilmesini istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, Cumhurbaşkanı'nın eşinin Başdanışmanı S.M.K.'nın külliyede görevli danışmanı Z.G.'nin emrinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı'nın koordinatörlüğünde bir komisyon kurulduğu iddiasına açıklık getirilmelidir" dedi.

Söz konusu komisyonda Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlerden oluşan yaklaşık 30 kişinin bulunduğu ileri sürüldüğünü belirten CHP’li Barut, “Bu komisyonda 'Organik Tarım, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Ata Tohumu ve Gıda İsrafı' konularıyla ilgili 6 aydır çalışmaların yapıldığı söylenmekte ve hazırlanan raporların cumhurbaşkanının eşine iletildiği iddia edilmektedir" diye konuştu.

‘Hukuki dayanağı nedir?



CHP’li Ayhan Barut'un Bakan Kirişçi’den yanıt beklediği sorular şu şekilde sıralandı: