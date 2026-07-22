İddia: CHP'li Hüseyin Yıldız Meclis’te garsonlara küfür edip servis bıçağı salladı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Meclis lokantasındaki garsonların üzerine yürüdü, ağır küfürler savurdu.

Oda TV’den Sezim Özaldı Sungur’un haberine göre, olay Meclis Halkla İlişkiler binasındaki lokantada bulunan 29 numaralı yuvarlak masaya Yıldız’ın eşi Şengül Değer Yıldız’ın oturmasıyla başladı. Garsonların ziyaretçi sandığı Yıldız’a, yuvarlak masalara yalnızca milletvekillerinin oturabildiği hatırlatıldı.

Çalışanların "Vekil gelecek mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Yıldız’dan masadan kalkması rica edildi. Böylece vekil eşi ve garsonlar arasında sözlü tartışma başladı.

Bıçakla saldırdı

Kısa süre sonra CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın lokantaya gelmesiyle olay büyüdü. Garsonlar dâhil çalışanlara ağır küfürler eden Yıldız'ın, elindeki servis bıçağını sallayarak "Siz kimsiniz?" şeklinde çok ağır ithamlarda bulunduğu ve masaya yumruk vurduğu belirtildi.

Oda TV'nin aktardığına göre haber yayına girene kadar Yıldız'dan bir açıklama gelmedi. Daha sonra yaptığı açıklamadaysa haberin doğru olmadığını bir olay ya da tartışma yaşanmadığını öne sürdü.

Daha önce de ‘tokat’ iddiasıyla gündeme gelmişti

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın adı geçmişteki başka bir iddiayla gündeme gelmişti. Ekim 2021’de Hüseyin Yıldız’ın danışmanı E.Ş.’yi sözlü tacize maruz bıraktığı ve tokat attığı iddia edilmişti. Koridorda odası bulunan diğer milletvekillerinin müdahale ettiği olayda, kadın danışmanın hastaneye giderek darp raporu aldığı ve milletvekilinden şikayetçi olduğu kamuoyuna yansımıştı.

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