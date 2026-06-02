İddia: 'Ayhan Bilgen, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olacak'

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CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından "CHP Genel Başkanı" ilan edilmesine dair tartışmalar devam ediyor, kamuoyuna çeşitli iddialar yansıyor.

Şimdi de eski HDP Milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olacağı öne sürüldü.

Söz konusu iddia Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci tarafından gündeme getirildi. Değirmenci sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandıı:

"Ayhan'a plana sadık kal demiştim. Aldığım duyuma göre Kayyumun danışmanı olacakmış. Millete sadık kalanlara selam olsun."

Bilgen: Henüz bir teklif gelmedi

Konuyla ilgili Gazete Pencere'ye konuşan Ayhan Bilgen ise "Henüz bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

2019 Yerel seçimleri’nde HDP’den Kars Belediye Başkanı seçilen Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2014 yılındaki Kobanê eylemlerine dair başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül’de gözaltına alınarak tutuklandı. Bilgen daha sonra serbest bırakıldı. HDP’den milletvekilliği ve Kars belediye başkanlığı yapan Ayhan Bilgen 2021'de HDP'den istifa etmişti.Kaynak: İddia: Ayhan Bilgen Kılıçdaroğlu'na başdanışman oluyor