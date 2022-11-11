'İdam cezasını hafife alan' Adalet Bakanı görevden alındı

Japonya Adalet Bakanı Yasuhiro Hanaşi, adalet bakanlığının çok önemli görev olmadığını ve 'sadece sabahları idam kararları imzalanırken manşet olduğunu' söylemesinin ardından gelen tepkiler üzerine istifa etti. Hanaşi, sözleri için parlamentodan da özür diledi.

Bakanlık görevine ağustos ayında gelen Hanaşi, çarşamba günü siyasi bir toplantıda yaptığı konuşmada adalet bakanlığının "sönük" bir görev olduğunu söylemişti. Hanaşi, bakanlığın gündüz kuşağındaki haber programlarında "sadece sabahları idam kararlarını imzaladığı zaman" manşet olduğu yorumunu yapmıştı. Hanaşi, "Adalet bakanı olmak pek para kazanmamı veya çok oy almamı sağlamayacak" demişti.

Bu sözlerinin ardından idam cezasını ve adalet bakanlığı görevini hafife aldığı için hem muhalefet hem iktidar oartileri tarafından eleştirilen Hanaşi, Başbakan Fumio Kişida tarafından görevden alındı. Parlamentoda eğilerek özür dileyen Hanaşi, sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada da "İdam cezasını hafife aldığım ve halkı öfkelendirdiğim için özür dilerim" dedi.

Hanaşi'nin sözleri ve bu şekilde görevden alınması, anketlerde destek oranları giderek düşen Başbakan Kişida'ya yeni bir darbe olarak yorumlandı. Ekim ayında da, eski başbakan Shinzo Abe'nin öldürüldüğü suikastın arkasındaki Moon tarikatı (Birleşme Kilisesi) ile ilişkili olduğu ortaya çıkan ekonomi bakanı görevden alınmıştı.