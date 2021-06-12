İcra dosyası sayısı bir yılda 1,8 milyon arttı

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur konkordato, icra, iflas sayılarındaki artışı hem Türkiye geneli hem de Hatay özelindeki rakamlarla açıkladı.

Konkordato sürecinden çıkamayarak iflas eden şirket sayısının 2018’de 13 olduğunu, 2019’da bu sayının 91’e yükseldiğini, 2020’de 121 olduğunu belirten Güzelmansur, "2021’in ilk 5 ayında ise 50’yi buldu. Türkiye’de takipteki kredi miktarı 150 milyar lira! Bugün itibarıyla icra ve iflas dairelerinde halen derdest olan dosya sayısı 22.118.656, geçen yıl kaçtı 20.297.647. Bir yılda icra dosyası 1.8 milyon arttı. Bugün ilan.gov.tr’de 5 bin 171 icradan satılık ilanı var. 9 Haziran’da icradan satılık tarla, tarım arazisi, bağ bahçe sayısı 1192!” dedi.

Hatay’da ekonomik göstergelerin Türkiye ortalamasının da altında olduğunu belirten Güzelmansur, “31 Mayıs 2021 itibarıyla en fazla konkordato alan illere baktığımızda Hatay 58 şahıs/firmayla 9’uncu sırada. Bu tesadüf değil. Türkiye’de takipteki kredi miktarının, toplam nakdi krediye oranı %3,8 iken Hatay’da %6! Bu oran ile takipteki alacaklar bakımından, Hatay, 81 il içerisinde 3. sırada. Bu da tesadüf değil. Bugün Hatay Türkiye’de, 87 icradan satılık ilan sayısı ile 14’ncü sırada. Bu da tesadüf değil. 9 Haziran’da Hatay’da icradan satılığa çıkan tarla, tarım arazisi, bağ bahçe sayısı 21! Kim derdi ki bereketli Amik ovası icradan tarım arazisi satışında 18’inci olacak? Bu hiç tesadüf değil" diye konuştu.