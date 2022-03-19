İcra dosyası sayısı 24 milyona dayandı

Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre, 1 Ocak ile 19 Mart 2022 tarihleri arasında icra iflas dairelerinde toplam 2 milyon 291 bin yeni dosya açıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 1 milyon 775 bin seviyesindeydi.

2008 yılında 8 milyon olan icra dosyası sayısı o tarihten bu yana 3 kat artarak 24 milyona dayandı. UYAP verilerine göre, 19 Mart 2022 itibariyle toplam açık icra dosya sayısı ise 23 milyon 525 bin seviyesini görerek rekor kırdı.

Sözcü'nün haberine göre, icra ve iflas davalarına Adalet Bakanlığı'nın binalar yetmezken, bakanlık icra müdürlükleri, iflas daireleri ve icra mahkemeleri için yeni binalar kiralayıp ilave personel alarak sorunu çözmeye çalışıyor.