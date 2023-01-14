Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdol Dündar, ithal içkilere gelen zamları paylaştı.
Dündar "zamsız gün geçmiyor" diyerek listeleri paylaştı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İçkiye zam yağmuru sürüyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdol Dündar, içkiye gelen son zamların listesini açıkladı.
Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdol Dündar, ithal içkilere gelen zamları paylaştı.
Dündar "zamsız gün geçmiyor" diyerek listeleri paylaştı: