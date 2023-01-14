İçkiye zam yağmuru sürüyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdol Dündar, içkiye gelen son zamların listesini açıkladı.

Haber Merkezi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdol Dündar, ithal içkilere gelen zamları paylaştı.

Dündar "zamsız gün geçmiyor" diyerek listeleri paylaştı:

 