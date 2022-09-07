Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna daha zam geleceğini duyurdu, tarih verdi.
Dündar, "Alkole bir zam daha. Mey gurubunda ayın 19'unda %15 zam geçişi olacak" paylaşımında bulundu.
Haber Merkezi
Yavuz Karamahmutoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İçkiye bir zam daha!
Mey grubu bu ayın 19'unda içkiye yüzde 15 zam yapma kararı aldı.
Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna daha zam geleceğini duyurdu, tarih verdi.
Dündar, "Alkole bir zam daha. Mey gurubunda ayın 19'unda %15 zam geçişi olacak" paylaşımında bulundu.