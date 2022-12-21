İçkinin sahte olduğunu nasıl anlarsınız

Son yıllarda, özellikle yılbaşı gibi kutlama günleri yaklaşınca piyasalardaki sahte içki dolaşımı da artıyor.

Hürriyet'ten Ateş Yalazan, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geliştirdiği yeni uygulamayı yazdı.

İşte o yazı:

"Sahte içki oranı o kadar yükseliyor ki, çok dikkatli olsanız bile bazen Piyango size de vurabiliyor. Geçenlerde hiç bilmediğim iki ayrı yerden rastlantısal olarak birer şişe rakı ve viski almıştım. Ancak birer kadeh içtikten sonra lezzetinden şüphelendim ve şişeleri bir kenara koydum. Birkaç gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bandrollü Ürün İzleme Sistemi’ni (GİB BÜİS) görünce o iki şişe geldi aklıma.

Sistem şöyle işliyor

GİB BÜİS uygulamasını kolayca indirip şişelerin üzerindeki barkodları tarattım. Uygulama size barkod taramasının ardından bandroldeki “pembeden yeşile kademeli renk geçişini” kontrol etmenizi de söylüyor. Bu iki adımdan sonra ürünün şüpheli olup olmadığı belirtiliyor. Benim aldığım ilk şişede bandrolü okutup sonraki adımları geçtiğimde “Şüpheli ürün” yazısı çıktı. Diğer şişede bandrol bile yarımdı. O noktada bandrolün altındaki seri numarasını girebiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. O seri numarayı da tanımadı sistem. Tedbiren bir önceki şişenin seri numarasını da girdim. Sonuç yine aynıydı. Benim her iki şişe de “şüpheli ürün” çıktı.

Son ekranda “Sahte bandrol şüphesi. Lütfen ürünü satış noktasına iade ediniz” notu yazıyor. Bir kullanıcı olarak bu uygulamanın büyük faydasını gördüm. Eminim benim gibi birçok kişi aldıkları üründen şüphelendiklerinde gerçeğe ulaşmakta zorlanıyordur. Belki de insanlar tüm şüphelerine rağmen, tam bilgiye ulaşamadıkları için riskli içkiyi tüketiyor. Şimdi yine bir yılbaşı arifesindeyiz. İçki satın alınca bu kontrolü yapmakta büyük fayda var. Bir dakikadan kısa süre ayırıp aldığınız ürünün gerçek olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Sahte içkiye geçit yok

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Sahte Içki imalathanelerinin peşine düştü. İki kişinin otel, eğlence mekânları ve tekel bayileri gibi yerlere içki pazarlamaya çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin Silivri’de bir ev kiraladıkları ve içki üretimini burada yaptıkları belirlendi. Jandarma ekipleri Silivri’deki imalathane ile birlikte 9 depoya da eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 2 bin 500 şişe sahte viski, 2 bin şişe sahte rakı, 1500 şişe sahte votka, 5 bin litre etilalkol, 250 litre alkol aroması, 50 bin sahte TAPDK ve yabancı ülkelerin bandrolleri, 375 bin sahte yabancı ülke bandrolü, 1 alkol damıtma kazanı, 2 alkol soğutma fanı, 4 dalgıç pompası, 2 su tankı ile 380 bin adet kapak, etiket türü malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilerin piyasa fiyatının yaklaşık 5 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi."