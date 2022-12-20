İçki ve sigara zammı için tarih verdi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, vergiyedair.com'da yazdığı köşe yazısında 2023 yılının ilk zam haberini verdi. Bingöl, tütün ürünlerine ve alkollü içeceklere gelecek olan zammı yazdı.

"Alkol ve tütün ürünlerinde aksi yönde Cumhurbaşkanı kararı alınmadığı sürece otomatiğe bağlanmış ÖTV artışı söz konusudur" diyen Bingöl, "Alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu/asgari maktu ÖTV tutarları, ÖTV Kanununun 12 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca altı ayda bir ÜFE oranları dikkate alınarak otomatik olarak artıyor.

Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanının artış olmayacağı yönünde bir Karar alması ve bunun Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından bu yönde bir karar alınmadığı takdirde 3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklaması ile birlikte alkollü içecek ve tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler 2022-Temmuz-Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak." ifadelerini kullandı.

Alkol ve Tütün Ürünlerindeki Otomatik ÖTV Artışı Yüzde Kaç Olacak?

Bingöl, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi %1 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = %23,81

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi %2 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = %25,04

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi %3 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = %26,27

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi %4 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = %27,49

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi %5 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = %28,72

Alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarında 3 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek otomatik ÖTV artış oranını hesaplayabilmek için Temmuz-Aralık 2022 dönemine ilişkin Yİ-ÜFE verilerine ihtiyaç vardır.

Bu yazının kaleme alındığı tarihte elimizde Temmuz-Kasım 2022 ÜFE verileri bulunmaktadır. Bu durumda 2022 Aralık ÜFE oranı ile ilgili simülasyon yaparak 3 Ocak 2022’deki otomatik ÖTV artış oranına ilişkin tahminler yapabiliriz.

Dolayısıyla 3 Ocak 2023 sabahında alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde %25-30 oranında bir artış göreceğiz.