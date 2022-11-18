İçişleri'nden İstiklal saldırısıyla ilgili 'konum' düzeltmesi

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça soru işaretleri de artarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son açıklaması 'lokasyon güncellendi' yorumlarına yola açtı. Bunun üzerine Soylu'nun yardımcısı İsmail Çataklı da bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Taksim saldırısının talimatıyla ilgili farklı yerlerin işaret edilmesinin" ardından kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sözcü gazetesinin 'Lokasyon güncellendi' şeklinde verdiği haberi alıntılayan Çataklı, "İstiklal’deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani’den, Eylem talimatı Münbiç’ten, Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı’dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın Olayın faili PKK/PYD’dir" dedi.