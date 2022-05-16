İçişleri'nde protokol düzenlemesi: Kaymakamlar da bir sıra geri alındı

Milli bayramlar, mahalli kurtuluş günleri ve resmi törenlerde, kamu görevi olan herkesin duracağı yerler protokol yönetmelikleriyle belirlenmiş durumda.

Başkent Ankara'da, büyükşehirlerde, büyükşehir olmayan ill ve ilçelerde protokolde farklı uygulamalar var.

Mevzuata göre, "Tebrikata giriş sırası listesi" aynı zamanda bir "Önde gelim listesi" olarak da kabul ediliyor.

"Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği"nin kapsamı dışında kalan il ve ilçelerde yapılan toplantı, tören, organizasyon ve etkinliklerde "önde gelim" uygulaması özel durumlar da göz önünde tutularak "Başkent Dışındaki İllerde Tebrikata Giriş Listesi" ana esaslarına göre belirleniyor.

Kaymakamlar bir sıra geri alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ile jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarına gönderilen bir genelgeyle, şehir merkezlerinde yapılan resmi törenlerdeki protokolde kritik bir değişiklik yapılarak kaymakamlar bir sıra geri kaydırıldı.

Şubat ayı içinde iletilen genelgede, "İl düzeyinde gerçekleştirilen toplantı, organizasyon, tören gibi etkinliklerde, etkinliği düzenleyen kurumun en üst yöneticisiyle birlikte genel kolluğun illerdeki en üst amirleri dahil olmak üzere, 'Başkent Dışındaki İllerde Tebrikata Giriş Sırası' başlıklı listenin ilk beş sırasında belirtilen kişilerden sonra kaymakamların konumlandırılması" istendi.

Daha önce kaymakamlar, vali yardımcıları, il genel meclis başkanı, ilçe belediye başkanları ve kolluk amirleriyle aynı hizadaydı.