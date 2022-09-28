İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu haberleriyle ilgili açıklama

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'Türkiye’nin uyuşturucu trafiğinin merkezi haline geldiği ve uyuşturucuyla yeterince mücadele edilmediğine dair' haberlere ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Son yıllarda uyuşturucuyla mücadelede Türkiye’nin en kapsamlı, planlı ve mücadeleci bir süreci yürüttüğü öne sürülen açıklamada, 2017 yılında 941 olan doz aşımı ölüm sayısının 2021’de 270’e düştüğü bildirildi.

2016 yılında 35 bin civarında olan uyuşturucu suçları tutuklu/hükümlü sayısının şu anda 135 bin civarında olduğu kaydedilen açıklamada 2022'de bugüne kadar 168 bin 659 uyuşturucu olayına müdahale edildiği ve bu olaylarda 215 bin 274 şüphelinin yakalandığı ve 19 binden fazla tutuklama olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye’de yapılan uyuşturucuyla mücadelenin uluslararası kamuoyu tarafından da takdir edildiği öne sürülerek, şu ifadelere yer verildi:

“Mezkur yayın organlarının ve bu haberleri yapan kişilerin düşmanca tavır gösterdikleri, uyuşturucu mücadelesine destek değil, mücadeleci kurumları karalama ve töhmet altında bırakma amacı taşıdıkları izlenmektedir. 1937 yılından beri uyuşturucuyla mücadele tecrübesi olan bir teşkilatlanma olarak bu tip karalamalarla yeni karşılaşmadığımızı biliyoruz. Geçmişte de ülkemiz yönetici ve bürokratlarının uyuşturucu ticaretiyle birlikte anılmasını isteyen, bu yönde haberler yapan kişileri ve yayın organlarını tanıyoruz. Başbakanlarımızı eroin şırıngalarıyla aynı fotoğraf karesine koyanları hatırlıyoruz. Tarihimizde yaşanan bu karalamaların günümüzde de Stockholm sendromuna kapılanlar tarafından sürdürülmesine şaşırmıyoruz. Bunların ülkemiz yöneticilerini ve mücadeleci birimlerini itibarsızlaştırma amacından başka bir önceliklerinin olmadığını, yurtiçinden veya yurtdışından suç odakları tarafından yönlendirildiklerini, uyuşturucu kaçakçılarıyla benzer amaca hizmet ettiklerini görüyoruz.”