İçişleri Bakanlığı'ndan 'Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri" isimli genelgede "Anadolu’nun gönül mimarlarından Hacı Bektaş Veli’yi anlamaya vesile olan ve her yıl Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen programlara başta çevre illerden olmak üzere ülke genelinden katılım sağlamak isteyen vatandaşlara destek olunması, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 15 Ağustos 2022 tarihinde icra edilecek etkinlikleri daha da anlamlandıracağı" belirtildi.

Genelgede şöyle denildi:

"Bu yıl Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri ile aynı döneme denk gelen Muharrem ayının; hoşgörüyü, ahlakı, inancı, sevgiyi, saygıyı, birliği, beraberliği ve kardeşliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yarınlara aktaracak.

Cemevi, vakıf veya derneklerle irtibat kurularak Muharrem ayındaki Muharrem orucu açma lokmalarına ortak olunmasına ve yas-ı matem katılımına yönelik davetlere imkanlar ölçüsünde katılım sağlanacak ve cemevi, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ziyaret edilecek. Muharrem ayının ilk günlerinde Vali ve Kaymakamların ev sahipliğinde Cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ile oruç açılacak. Muharrem ayı içerisindeki şükür ve paylaşmanın ifadesi olan 'Aşure Etkinliklerinin' de en geniş katılımla gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Cemevi, vakıf veya derneklerle irtibat kurularak Muharrem ayındaki Muharrem orucu açma lokmalarına ortak olunmasına ve yas-ı matem katılımına yönelik davetlere imkânlar ölçüsünde katılım sağlanacak ve Cemevi, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ziyaret edilecek.

Muharrem ayının ilk günlerinde Vali ve Kaymakamların ev sahipliğinde Cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ile oruç açılacak."