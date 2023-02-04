İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine okul genelgesi

İçişleri Bakanlığı okulların yeni dönemi öncesi valiliklere genelge gönderdi.

Genelgede, 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan okul öncesi, alıncak tedbirler sıralandı.

Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla; okul servis taşımacılığı faaliyetleri düzenli ve güvenli olarak yürütülecek, okul servis araçlarının çalışmalarında karşılaşılan sorunlar çözülecek, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce toplantı düzenlenecek ve gerekli iş birliği ve koordinasyon sağlanacak.

Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analiz değerlendirmeleri çerçevesinde bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak. Okul servis araçlarına yönelik denetimlerin eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak hafta boyunca kesintisiz yapılacak ve eğitim öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek.

Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergâhlarda azami hız sınırının 30 km/s hıza düşürülmesi çalışmaları titizlikle sürdürülecek.

Genelgede, eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen metruk bina ve yapıların yıkılması sağlanacak.

Okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve diğer hususlarla ilgili olarak eğitim öğretim dönemi öncesinde her ilde valilerin başkanlığında kaymakamlar, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, varsa sahil güvenlik komutanlığı temsilcisi, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları, Yeşilay temsilcisi, uyuşturucu ile mücadele konusunda uzman personel ile eğitim öğretim konusunda uygun görülecek diğer paydaşların katılımıyla hazırlık toplantısı düzenlenecek.