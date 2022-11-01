İçişleri Bakanlığı ve YÖK işbirliği protokolü imzaladı: Üniversiteler muhtarlara eğitim verecek

İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla "Muhtar Akademisi" ile özel güvenlik eğitim programları konusunda iş birliği protokolleri imzalandı.

Muhtar Akademisi konusundaki protokol kapsamında, 81 ildeki tüm devlet üniversitelerinde 50 bin 376 muhtara, kırsal ve kentsel olmak üzere 28 başlıkta eğitim verileceğini söyleyen Soylu, bunlar arasında Türk idari yapısı, anayasa ve insan hakları, resmi yazışma usul ve esasları, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele, kamu kurumlarıyla ilişkiler, afet ve acil durum eğitimi gibi konular olduğunu belirtti.

Soylu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, muhtarlarımız artık sadece ikametgah veren, mühür basan, belirli birkaç görevi yapan, klasik olarak tanımlanmış o görevlerin çerçevesi içinde kalan bir noktada değildir" dedi.

Soylu, muhtarların, afetle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye, kaçak göçle mücadeleden metruk binalara, kadına yönelik şiddetle mücadeleden çocukların okullaşmasına kadar tüm meselelerde etkin ve etkili olan kaideli devletin en önemli organlarından biri olduğunu söyledi.

Muhtar Akademisi kapsamında muhtarlara 81 ildeki yükseköğretim kurumları kampüslerinde ikişer haftalık eğitim programı uygulanacağını söyleyen YÖK Başkanı Erol Özvar ise şöyle konuştu:

"Eğitim sonunda katılımcılara yükseköğretim kurumları tarafından sertifika verilecek. Köy ve mahalle muhtarlarımıza verilecek seminerler, kent ve kırsal bölge farklılıklarına göre ihtiyaçlar düşünülerek planlandı ve bu çerçevede farklılaştırıldı. Eğitim programları, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenecek ve dönüştürülerek devam ettirilecek."

Özel güvenlik eğitimi

Soylu, özel güvenliklere yönelik eğitimlerle ilgili iş birliği hakkında ise, "Özel güvenlik sektörü, bugün itibarıyla 1627 özel güvenlik şirketi, 499 özel güvenlik eğitim kurumu, 79 alarm izleme merkezi, özel güvenlik izni almış 98 bin yerdeki 756 bin özel güvenlik çalışanıyla ciddi bir kapasite barındıran ve her geçen gün daha da büyüyen bir sektör" yorumunda bulundu.

"Özel güvenlik eğitim kurumlarında temel ve yenileme eğitimlerinde, üniversitelerin koruma ve güvenlik programı bulunan meslek yüksekokullarında uygulanan programların, günün şartlarına uygun olarak güncel hale getirilmesi ayrıca özel güvenlik görevlilerine, görev yaptıkları alanlara göre alan ve branş eğitimlerinin daha yüksek standartta verilmesi temel hedefimizdir" ifadelerini kullanan Soylu, "Bununla ilgili olarak bir proje hazırlandı, ihtiyaçlar tespit edildi ve bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu ile özel güvenlik eğitimleri iş birliği protokolü hazırlandı" dedi.

Soylu, bu protokol çerçevesinde oluşturulacak komisyon tarafından özel güvenlik eğitiminde uygulanan ders müfredatı ile eğitim içeriklerinin yeni mevzuata uygunlukları ve güncelliğinin kontrol edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özel güvenlik sektörüne yönelik programları bulunan okullara eğitim desteği sağlanacak. Ayrıca, halihazırda öğrenime devam edenler ile yeni açılacak okulların, protokol kapsamında yapılacak çalışma sonrası belirlenecek kriterlere ve standartlara uygun olduklarının Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından akredite edilmesi sağlanacaktır."