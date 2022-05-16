İçişleri Bakanlığı: Urfa’da 'canlı bomba' yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Urfa'da bombalı saldırı hazırlığı yapan IŞİD'linin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre; yakalanan kişinin "Ebi Enes El Kahtani" kod adlı Beşşar El Mızhen olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Teröristin DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi" denildi.

Yakalanan şahıs birlikte, “bu yıl IŞİD’in yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eyleminin engellendiği” ifade edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede, radikal islamcı terör örgütü IŞİD'e ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildiği aktarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.

IŞİD mensubunun ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.