İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çıtaklı'dan açıklamalar

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Türkiye’de son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Çataklı'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

'80 terörist etkisiz hale getirilmiştir'

“2022 mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4’ü büyük, 34’ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda toplam 80 terörist, 76’sı sağ, 4’ü teslim olmak üzere etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53’ü PKK/KCK, 27’si DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca mart ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 38 şüpheli, bunlardan bin 243’ü PKK/KCK, bin 568’i FETÖ, 177’si DEAŞ, 50’si de sol terör örgütü olmak üzere gözaltına alınmış, bunlardan 363’ü de tutuklanmıştır. Tutuklananların 138’i PKK/KCK, 175’i FETÖ, 46’sı DEAŞ, 4’ü sol terör örgütü mensubudur.”

'Uyuşturucu operasyonlarında 26 bin 806 kişi gözaltına alındı'

“Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 20 bin 585 operasyonda 26 bin 806 kişi gözaltına alındı, bin 933 kişi adli makamlar tarafından tutukladı. Yapılan operasyonlarda; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin, geçen aya göre yüzde bin 156 artışla 113 kg kokain, 128 kg sentetik kannabinoid, geçen aya göre yüzde 219 artışla 935 kg metamfetamin, 38 bin 853 adet ectasy, 113 bin 439 adet captagon, geçen aya göre yüzde 92 artışla 3 milyon 429 bin 451 adet sentetik ecza, 3 bin 709 kök kenevir ele geçirilmiştir. Çabalarımız sayesinde 2017 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken 2020’de bu sayı yüzde 66 azalışla 314’e düşmüştür. Mart ayları itibariyle adli tıp çalışmaları sonuçlanan maddeye bağlı ölüm sayısı 2020’de 239 iken, 2021 yılı aynı döneminde yüzde 8,4 azalışla 219 olmuştur.”

Kaçakçılıkla mücadele konusunda da değinen Çataklı, “Mart ayında gerçekleştirilen 2 bin 585 operasyonda 3 bin 551 kişi gözaltına alınmış, 41 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 1 milyon 62 bin 286 paket kaçak sigara ki geçen aya göre yüzde 90 artışa karşılık geliyor. 462 bin 976 litre kaçak akaryakıt, 89 bin 141 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir” dedi.

'24 kadın mart ayında yaşamını yitirdi'

“Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına yönelik karşı şiddet olaylarında 24 kadın mart ayında yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30’du yüzde 20’lik bir azalış olduğunu görüyoruz. İlk üç ayları da değerlendirdiğimiz zaman yani 2022 yılının ilk üç ayıyla 2021’in ilk üç ayını değerlendirdiğimizde burada da yüzde 24’lük bir azalış olduğunu görüyoruz.”

24 Mart 2018 itibari ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği şiddet olaylarında acil durum butonu işlevi gören Kadın Destek Uygulamasında (KADES) indirme sayısının 3 milyon 470 bin 350’ye ulaştığını, hedeflerinin 5 milyon olduğunu hatırlatan Çataklı, “Uygulama ile bugüne kadar 198 bin 118 asıllı, gerçek ihbar alınmıştır. Elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar bin 432 vakanın takibi yapılmış olup halen 535 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir” ifadelerini kullandı.

'Yankesicilik olayları yüzde 30 azaldı'

"2021 ve 2022 yıllarının mart ayları değerlendirildiğinde, ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen; yankesicilik olayları 799’dan yüzde 30 azalışla 559’a, otodan hırsızlık 2 bin 161’den yüzde 3 azalışla 2 bin 95’e gerilemiştir. 2022 yılı ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre günlük ortalama evden hırsızlık sayıları; İstanbul’da yüzde 21 azalışla 26’ya, Ankara’da 3 olarak aynı kalmış, İzmir’de 8, ülke genelinde de 158 olarak gerçekleşmiştir.”

'Bugün itibariyle ülkede kayıtlı 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli var'

Siber suçları konusunda 2022 yılı mart ayında terör suçları çerçevesinde, 17 bin 225 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 7 bin 482 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, 179 şüphelininse yakalandığını kaydeden Çataklı, düzensiz göçle mücadelelerinin aynı ciddiyetle devam ettiğini anlatarak, “2022 yılı mart ayında, 2 bin 771’i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır. Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 492 bin 983, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır” sözlerini kaydetti.

'126 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiştir'

“2022 yılı mart ayında meydana gelen 13 bin 175 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında; 126 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiştir. Bu rakam geçen yılın mart ayına göre yüzde 13’lük bir düşüş olduğunu gösteriyor. Ölümlü kazalarda da yüzde 5,2’lik bir düşüş de mart ayında yaşamış olduk. 18 bin 996 kişi bu kazalarda yaralandı, 22 yaya ise olay yerinde hayatını kaybetti” dedi.

'105 olan psikolog sayımızı 291’e ulaştırdık'

Polis intiharlarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Çataklı, iki yıldan fazladır polis intiharları konusunda bir gayret sergilediklerini açıklayarak, “Özellikle 2020-2021 dahil olmak üzere iki yıldan fazladır bu konuda yoğun bir gayretimiz var. Hem Mülkiye Teftiş Kurulu hem Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu hem de Polis Akademisi Başkanlığına detaylı araştırmalar yaptırdık. Sonuçlarını aldık. Bu çerçevede 20 maddelik eylem planı da hazırlamıştık. Bu eylem planı sonucunda 3 yıldır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 105 olan psikolog sayımızı 291’e ulaştırdık. Bu anlamda yeni sosyologlar da istihdam etmeye başladık. Burada bir hedef de koyduk. Bin personelimize bir psikolog düşecek şekilde bir çalışma yürütmek üzere” cümlelerine yer verdi. Bu konuda ihtiyacı olan personellerin tatile gönderilmesiyle alakalı bir çalışma da yürüttüklerini, bilimsel veriler ve araştırmalar çerçevesinde planlamaların devam ettiğini söyleyen Çataklı, “İlk üç ayda 13 intihar olayı meydana geldi. Geçen yılın ilk ayında 17 idi. Burada da yüzde 24 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Her sayı önemli, mühim. Her ne kadar azalış eyleminde olsa da bu rakamların sıfırlanması için ilgili bütün arkadaşlarımızın, bütün birimlerimizi son iki yıla yoğunlaşmış olan çalışmalara bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.

Furkan Vakfı ve HDP'li Semra Güzel

Adana’da yaşanan Furkan Vakfı olaylarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, tamamlandığında gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını söyleyen Çataklı, HDP eski Milletvekili Semra Güzel hakkında çıkan yakalama kararlarıyla ilgili ise “Arıyoruz, şu ana kadar bildiğimiz adreslerde bulunamadı ama kolluk birimlerimiz yoğun bir şekilde aramaya devam ediyorlar. Farklı değerlendirmeler var ancak kesinleştiğinde bunu paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.