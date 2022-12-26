İçişleri Bakanlığı Şırnak'ta askeri operasyon başlatıldığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak ve civarındaki "terör faaliyetleri" gerekçe gösterilerek 'Eren Abluka Sonbahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu' başlatıldığı duyuruldu.

470 personelim görev aldığı operasyonda sevk ve idareyi Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nın yaptığı ifade ediliyor. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre operasyon neticesinde istihbarat kaynaklarına dayanan operasyonlarla Şırnak merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesi kırsalında, 2 doğal mağara ve 10 sığınak tespit edildi.

Yapılan operasyonda incelenen sığınak ve mağaralarda el yapımı patlayıcı düzeneği, uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği, 4 kilo gıda malzemesi, bazı kıyafetlerin ele geçirildiği belirtiliyor. Bulunan malzemeler imha edilirken, sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.