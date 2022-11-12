İçişleri Bakanlığı sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sınır dışı edilen göçmen sayısını duyurdu. Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2022 yılında 248 bin 727 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Açıklamada "2016 yılından bu yana ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 milyon 712 bin 148 olmuştur. Doğu ve güney sınırlarımızdaki göç baskısı yani ülkeye kaçak giriş denemeleri, alınan tedbirler sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 36 azalmıştır" denildi.

DHA'nın haberine göre, "Göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 206 bin 732 olarak kayıtlara geçmiştir" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Sınır dışı işlemlerimiz de hız kesmeden devam etmektedir. Tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 101 bin 574 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 152 artmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 212, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 32 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 190 artmıştır."