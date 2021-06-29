İçişleri Bakanlığı: İhraç edilen 2 bin 164 kişi hakkında kamu görevine iade kararı verildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Gülen Cemaati soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

DHA'nın haberine göre Çataklı, "OHAL Kararnameleri ile Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 39 bin 597 kişi kamu görevinden çıkarılmış olup bunlardan 39 bin 85'i OHAL Komisyon'una itirazda bulunmuştur. OHAL Komisyonu'nca şu ana kadar bu başvuruların 38 bin 93'ü neticelendirilmiş, 35 bin 929'u hakkında ret, 2 bin 164'ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir" dedi.