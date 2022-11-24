İçişleri Bakanlığı: Hayatını kaybeden kadın sayısı yüzde 11 oranında azalış gösterdi

İçişleri Bakanlığı, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede ‘sıfır tolerans’ ve sıfır can kaybının amaçlandığı çalışmalar neticesinde, bu yıl hayatını kaybeden kadın sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalış gösterdi" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"Bakanlığımızca aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Kadın Destek (KADES) uygulamasını 4 milyon 292 bin 64 kadın akılı cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden bugüne kadar gelen 559 bin 175 ihbara, Polis ve Jandarma ekiplerince anında müdahale edildi.

Bunun yanı sıra 2022 yılı Nisan ayında başlatılan KADINA EL KAL-KA-MAZ projesi kapsamında bugüne kadar 6 milyon 377 bin 116 erkek vatandaşa ulaşıldı. Ayrıca bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi çalışmaları kapsamında; 109 bin afiş/pankart asıldı, 2 milyon 82 bin broşür dağıtıldı.

Bakanlığımız Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) bünyesinde oluşturulan elektronik kelepçe merkezi ile hakkında tedbir kararı bulunan kişiler 7/24 esasına göre takip edilerek olası şiddet olaylarının önüne geçiliyor. Elektronik Kelepçe Merkezinde aktif olarak 775 takip yapılırken, izlenmesi tamamlanan 2 bin 95 vaka ile toplam 2 bin 870 kişinin takibi yapılmış oldu.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede ‘sıfır tolerans’ ve sıfır can kaybının amaçlandığı çalışmalar neticesinde, bu yıl ( 21 Kasım itibarıyla) hayatını kaybeden kadın sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalış gösterdi."