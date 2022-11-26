İçişleri Bakanı Soylu'dan belediyelerle ilgili açıklama: Soruşturma tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Soylu, "2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını" söyledi.

"Denetimler eskiden hangi usulle yapılıyorsa aynıdır. Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir" diyen Soylu, "Terörle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alındığı, kanunun emrettiği değerlendirme komisyonunun oluşturulmayarak kusur işlendiği tespit edilmiştir" ifadesini kullandı. (AA)