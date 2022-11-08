İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu onursuzdur!

CHP grup toplantısında Sırp çete liderinin İstanbul'da yakalanmasına ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun her hafta 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalandığına dair açıklamasına atıfta bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek tek yakalarına yapışıp onları hâkimin huzuruna çıkaracağız. Şimdi soruyorum bizim fotoroman nerede? Bir insanın gram kadar onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder. Ve böyle insanlar ülkeye en büyük zararı veriyorlar" demişti.

Kılıçdaroğlu'nın sözlere ilişkin açıklamada bulunan Soylu, "Kılıçdaroğlu onursuzdur" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun konuya dair sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK’nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!"