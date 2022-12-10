İçişleri Bakanı Soylu ile HDP'li Beştaş arasında gerginlik: 'Hiç masum gibi bakma'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı görüşmeleri sürerken yaptığı konuşmada HDP'yi hedef aldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP grubunun bütçe üzerinde yaptığı konuşmalarda HDP’yi hedef almasına yanıt vererek, "İçişleri Bakanı’ndan büyük güç alıyorlar. Anlıyoruz. Karşılarında bunları kabul edecek bir grup da böyle bir anlayış da yok. Terör diyorlarsa, Şırnak Güçlükonak MHP ilçe başkanlarına baksınlar, Taksim saldırganıyla nasıl telefonla görüşmüş" dedi.

Meral Danış Beştaş, "Para kaçırma, hırsızlık diyorlarsa, İskilip Belediye başkanlarına baksınlar. AKP’li ve MHP’li 9 belediye meclis üyesi bizzat şikayet ettiler. Kayyımlarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz, binlerce müfettiş bir şey bulamadı ama kendileri gelip Kürt düşmanlığı ve halk iradesinin gaspı üzerinden tekrar propaganda yapıyorlar. Kürt düşmanı oldukları için, kayyımlarla ilgili nasıl bir kumpas olduğunu bildiğimiz için zaten cevap vereceğiz. Yolsuzluk, hırsızlık ve taciz sizin işiniz” ifadelerini kullandı.

Birleşime ara verildi

Anadolu Ajansı'nda yer alan ifadelere göre HDP Grup Başkanvekili'nin ardından konuşan Süleyman Soylu, tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e atıf yaparak, "Peruksuz gelmişsiniz bugün, peruklarınızı takın. PKK'nın çocuklarısınız" dedi. Tartışma sırasında HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un da ayağa kalkması üzerine Soylu, "Otur aşağıya, terörist bozuntusu" diye bağırdı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, karşılıklı laf atmalar üzerine birleşime ara verdi.

Aradan sonra söz alan İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li Beştaş'ın "ne dediğini bilmediğini; konuşmasının terör örgütü PKK tarafından tasvip edilebileceği düşüncesiyle hareket ettiğini" söyledi. "Daha sıkıntılı sözler söylemem lazım ama kendimi tutuyorum. Bir hakaret ve iftira silsilesiyle karşı karşıya kaldık" diyen Soylu, "Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir. Hiç masum gibi bakma" ifadesini kullandı.

Beştaş ise "İçişleri Bakanı kürsüden nefret kusuyor. Biz barışı savunuyoruz, ülkede kan dökülmesin istiyoruz" diye yanıt verdi.