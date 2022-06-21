İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 122 bin Suriyeli kayıp, aradık, taradık, bulamadık. Yoklar

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerine yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı konularında bilgi verdi.

Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberine göre, İsmail Çataklı toplantıda 122 bin Suriyeli’nin adreslerinde olmadığını söyledi.

Çataklı şöyle konuştu:

“Bizdeki 3 milyon 760 bin Suriyeli maksimum rakamdır. 8-10 milyon şehir efsanesidir. Bunun içerisinde askıya aldığımız 122 bin kişi de var. Bunları iki yıldır aradık, taradık, hiçbir yerde bulamadık, adreslerine gidip baktık, yoklar. Hiçbir kurumla temas etmediler, işlem yapamasınlar diye askıya aldık. 2016’dan bu yana 667 bin 854 kişi batıya geçiyor, tek tek kontrol ettik. Şu anda yerinde olmadığını tespit ettiğimiz de var. Suriyelinin Türkiye’de kayıtsız olma ihtimali sıfırdır.”

‘39 bin 319 göçmen kaçakçısı yakalandı'

Çataklı, 2016’dan bu yana 39 bin 319 göçmen kaçakçısının yakalandığını da açıkladı. Bunlardan 9 bin 459’unun tutuklandığını, 29 bin 860’ının da serbest kaldığını belirten Çataklı, “2016’dan bu yana yakalama sayısı 1 milyon 246 bin 376 oldu. Bu yıl da şu an itibarıyla yakalama sayısı 110 bin 968’e ulaştı. 35 bini sınır dışı edildi” diye konuştu.

‘Bulgaristan'a geçememişler İstanbul'a gidiyorlar'

Komisyon üyesi CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan da yaptığı açıklamada, “Geçen hafta Kırklareli’de sınırdan 20 kilometre uzakta yolda yürüyen kaçaklara rastladım. Binlerce kilometreyi aşıp buralara kadar geliyorlar. Bulgaristan’a geçememişler İstanbul’a gidiyorlar, jandarmaya haber verdim” dedi.