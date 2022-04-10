İçinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran sürücü gözaltına alındı

İstanbul Maltepe Sahil Yolu Küçükyalı mevkiinde 21.30 sıralarında trafikte sürücüler arasında kavga çıktı.
DHA'nın haberine göre, Orhangazi Şehir Parkı otoparkının çıkışında birbirine yol vermeyen Utku K. ile Ş.A. tartışmaya girdi.
Utku K., tartışmanın ardından hareket halindeki Ş.A.'nın kullandığı otomobilin aynasını kırdı. Otomobilinin içinde küçük çocuğu bulunan kadın sürücü Ş.A., görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
İhbar üzerine polis Utku K.'yi Üsküdar'da yaklayarak gözaltına aldı.
Utku K.'nin de tartıştığı Ş.A.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.