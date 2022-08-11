İçi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı

Sakarya’nın Kalayık Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, içerisinde 74 kişinin bulunduğu İbrahim K. idaresindeki 34 FT 7311 plakalı Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Aracından çıkan dumanı fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu.
Ardından otobüs bir anda alev aldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tahliye esnasında yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde müdahale edildi.
Çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.