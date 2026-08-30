ICE teknoloji şirketlerinden hükümeti eleştiren kullanıcıların verilerini istedi

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'nin (ICE), sosyal medya kullanıcılarının kimliklerini ve kişisel bilgilerini elde etmek amacıyla teknoloji şirketlerine gönderdiği idari celpler yeniden gündemde.

Dijital haklar alanında faaliyet gösteren Elektronik Sınır Vakfı (EFF), ICE ve bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) 2025 yılından bu yana teknoloji şirketlerine gönderdiği ve kamuoyuna yansıyan celplerin bir listesini yayımladı.

EFF'ye göre söz konusu soruşturmaların hedefleri arasında yaşadıkları bölgelerde ICE operasyonlarını belgeleyen kişiler, federal hükümeti ve Trump yönetimini eleştiren sosyal medya kullanıcıları ve Filistin'e destek gösterilerine katılan uluslararası öğrenciler bulunuyor.

EFF, listenin yalnızca kamuoyuna yansıyan vakaları kapsadığına ve gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Meta, Google, Reddit, X, YouTube...

ICE ve DHS'nin kullandığı başlıca araçlardan biri, teknoloji şirketlerine doğrudan gönderilebilen "idari celpler".

Mahkeme tarafından çıkarılan bir arama emrinden farklı olarak bu celpler, kurumların kendi idari yetkilerine dayanılarak düzenlenebiliyor. Yetkililer bu yöntemle şirketlerden kullanıcıların isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve hesap bilgileri gibi verileri talep edebiliyor.

EFF'nin elde ettiği belgelere göre ICE, yalnızca 2018-2020 döneminde Meta, Google ve eski adıyla Twitter'a yaklaşık 500 idari celp gönderdi.

Uygulamanın Trump'ın ikinci başkanlık döneminde hükümeti eleştiren kullanıcıları hedef alan örnekleri ise dikkat çekiyor.

EFF'nin derlemesinde Facebook, Instagram, Google, Reddit, X, YouTube, PayPal/Venmo ve T-Mobile'a yönelik talepler bulunuyor.

ICE operasyonlarını duyuran hesapların kimliği istendi

Eylül 2025'te DHS, Güney Kaliforniya'da ICE operasyonlarını ve göçmen baskınlarını belgeleyen altı sosyal medya hesabının arkasındaki kişilerin kimliğini öğrenmek amacıyla Meta'ya celp gönderdi.

Hedef alınan hesaplar arasında Long Beach Rapid Response Network (Long Beach Hızlı Müdahale Ağı) ve ICE operasyonlarına ilişkin bilgi paylaşan başka yerel hesaplar bulunuyordu.

Kullanıcıların mahkemeye başvurmasının ardından DHS, Kasım 2025'te talebini geri çekmek zorunda kaldı.

Pennsylvania'da ICE faaliyetlerini belgeleyen "MontCo Community Watch" (MontCo Topluluk İzleme Ağı) isimli Instagram ve Facebook hesabının kullanıcı bilgileri de benzer şekilde talep edildi. Bu talepler de hukuki itirazın ardından Ocak 2026'da geri çekildi.

Hükümeti eleştiren kişilerin kapısına ajanlar gitti

Vakalar yalnızca ICE operasyonlarını takip eden hesaplarla sınırlı kalmadı.

Philadelphia bölgesinde yaşayan bir kişi, Ekim 2025'te bir DHS yetkilisine e-posta göndererek Afganistanlı bir sığınmacıya yönelik uygulamaları eleştirdi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) mahkeme belgelerine göre DHS, e-postanın gönderilmesinden yalnızca dört saat sonra Google'a celp göndererek kişinin kimliği ve Google hesabıyla ilgili bilgileri istedi.

Birkaç hafta sonra iki DHS ajanı ile bir polis memuru söz konusu kişinin evine giderek gönderdiği e-posta hakkında sorguladı. Google'ın kullanıcıyı veri talebinden haberdar etmesi üzerine dava açıldı ve DHS daha sonra celbi geri çekti.

Mayıs ayında kamuoyuna yansıyan başka bir vakada ise Trump yönetimini sosyal medyada eleştiren Kanada vatandaşı bir kişinin Google kayıtlarına ulaşılmaya çalışıldı.

ACLU'ya göre DHS'nin talebi yalnızca kişinin kimliğini değil, konum bilgilerini, fiziksel hareketlerini, ziyaret ettiği internet sitelerini ve çevrimiçi iletişimlerine ilişkin ayrıntıları da kapsıyordu.

Filistin'e destek eylemine katılan öğrenciler de hedefte

EFF'nin listesinde Filistin'e destek eylemlerine katılan uluslararası öğrenciler de yer aldı.

Mart 2025'te Cornell Üniversitesi öğrencisi Momodu Taal hakkında hem Facebook'a hem Google'a celp gönderildi. Talepler daha sonra geri çekildi.

Nisan 2025'te ise yine Cornell'de doktora öğrencisi olan Amandla Thomas-Johnson hakkında Google'dan bilgi talep edildi. EFF'nin derlemesine göre Google, öğrencinin verilerini Mayıs 2025'te ICE'la paylaştı.

Reddit itiraz etti, DHS talepleri geri çekti

Teknoloji şirketlerinin taleplere verdikleri yanıtlar ise birbirinden farklı.

Reddit'in şeffaflık raporuna göre DHS, yalnızca 2025'in ikinci yarısında şirkete 21 idari celp gönderdi.

Bunlardan üçü, ICE faaliyetlerini eleştiren içerikler paylaşan toplam 11 Reddit hesabının bilgilerini talep ediyordu.

Reddit, kullanıcıların faaliyetlerinin ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan Birinci Değişiklik kapsamında olduğunu belirterek taleplere itiraz etti. Kolluk kuvvetleri daha sonra üç talebi de geri çekti.

EFF'nin derlediği vakalarda Google ve T-Mobile gibi şirketlerin bazı talepler sonucunda kullanıcı verilerini yetkililere ilettiği, Google ve Reddit'in ise başka bazı vakalarda taleplere itiraz ettiği görülüyor.

EFF: Mahkeme denetimi olmadan verileri vermeyin

EFF, bu uygulamanın ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yarattığını belirtiyor.

Kuruluşa göre DHS ve ICE'nin kimi celpleri, kurumlara yasalarla tanınan yetkinin sınırlarını aşıyor ve hükümeti anonim biçimde eleştirme hakkı dahil olmak üzere ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği kapsamında korunan hakları ihlal ediyor.

EFF, Amazon, Apple, Discord, Google, Meta, Microsoft ve Reddit'in de aralarında bulunduğu teknoloji şirketlerine gönderdiği açık mektupta, ICE ve diğer göçmenlik kurumlarından gelen idari celpler karşısında kullanıcı verilerinin gönüllü biçimde paylaşılmamasını istedi.

Kuruluş, şirketlerin talebin hukuka uygun olup olmadığının bir mahkeme tarafından denetlenmesini istemesi gerektiğini belirterek, "mahkeme müdahalesi olmadan" bu tür taleplerin yerine getirilmemesi çağrısında bulundu.

EFF'nin yayımladığı listeye göre birçok talebin kullanıcıların veya şirketlerin itirazından sonra geri çekilmiş olması da idari celpler üzerindeki yargı denetiminin önemini ortaya koyuyor.

Kuruluş, mevcut listenin kapsamlı olmadığının altını çiziyor. Celpler çoğunlukla ancak teknoloji şirketlerinin kullanıcıları bilgilendirmesi, kullanıcıların mahkemeye başvurması veya şirketlerin şeffaflık raporlarında bunları açıklaması halinde kamuoyuna yansıyor.

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