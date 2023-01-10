Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada "Binlerce gazeteci işsiz, adil ücretler ve insanca çalışma koşullarından mahrum. Bu, medya sahiplerinin ülkenin en zenginleri arasında yer almasına rağmen böyle" ifadelerine yer verildi.

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı tarafından yapılan "Basın emekçileri neyi kutlasın?" başlıklı açıklama şöyle:

"Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bugün, basın ve ifade hürriyetinin en çok baskı altına alındığı ve binlerce basın emekçisinin sırf mesleklerinin gereğini yaptıkları için adliyelerde süründüğü Türkiye'de apayrı bir öneme sahip.

Binlerce gazeteci işsiz, adil ücretler ve insanca çalışma koşullarından mahrum. Bu, medya sahiplerinin ülkenin en zenginleri arasında yer almasına rağmen böyle.

Bunlar yetmiyormuş gibi her gün sansürlere maruz kalan, basın kartları iptal edilen, cezaevlerine tıkılan, RTÜK kararlarıyla sesi kısılarak cezalandırılan emekçilerin sayısı da katlanarak artıyor.

Güvencesiz çalışmanın en yoğun olduğu sektörlerden biri basın; bu bize mücadelenin acil bir ihtiyaç olduğunu anımsatıyor.

İcazetli gazeteci olmayacağız! Boyun eğmeyen basın emekçilerinin mücadele günü kutlu olsun."