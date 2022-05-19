Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, Danıştay'ın verdiği Basın Kartı Yönetmeliği'ne ilişkin yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bugün alınan söz konusu kararla İletişim Başkanlığı, kartın kimlere verileceği ve hangi durumlarda iptal edileceğini belirleme konusunda yetki sahibi oldu.

"Mesleğe yıllarını veren çok sayıda gazetecinin halihazırda basın kartları gerekçesiz yenilenmezken AKP'ye özgü yargının aldığı karar sürpriz olmadı" denilen açıklamada, bu keyfi uygulamanın çok sayıda gazetecinin mesleğinin gereklerini yerine getirmesine ve meşru haklarından faydalanmasına engel olacağına işaret edildi.

Açıklamada, "İletişim Başkanlığının yapması gereken, bugüne dek hukuksuzca yenilemediği kartları yenilemek ve meslektaşlarımızın haklarını iade etmektir. Bu ayıp ortadan kalkmalıdır! İcazetli gazeteci olmayacağız!" ifadeleri kullanıldı.