İç çamaşırına kadar soyunan şahıs iki kere uçağı kaçırmaya çalıştı

Geçen hafta Kıbrıs'tan Manchester'a giden Jet2 uçağı tuhaf bir 'saldırı girişimine' tanık oldu. İç çamaşırlarına kadar soyunan ve iki kez "Allahu Ekber" diye bağırarak bir uçağın kokpitine saldırmaya çalışan bir yolcu 35 yaşındaki bir başka yolcu olan Phillip O'Brien tarafından engellendi.

35 yaşındaki Phillip O'Brien, geçen hafta Kıbrıs'tan Manchester'a Jet2 uçağıyla eşi ve sekiz ila 14 yaşlarındaki üç çocuğu da dahil olmak üzere altı aile üyesiyle seyahat ederken, 30'larında bir kadın koridorda yürüdü. Kalkıştan kısa bir süre sonra iç çamaşırlarına kadar soyunan şahıs, iki kez kokpite girmeye çalıştı.

İngiltere menşeli The Mirror'a konuşan O'Brien, "Her şey normaldi ve sonra kalkıştan kısa bir süre sonra bir kadın çırılçıplak koridora çıktı ve 'Allahu Ekber' diye bağırarak kokpit kapısına vurdu." dedi.

Saldırı girişiminin ardından uçak Paris'e acil iniş yaptı.

O'Brien'a göre kadın, uçağı kaçırma girişiminde bulunmadan önce anne ve babasının IŞİD üyesi olduğunu söyledi. Kadına neden böyle şeyler söylediğini sorduğundaysa, kadının "Ben yapmazsam bir patlama olacak ve herkes ölecek" yanıtını verdiğini söyledi.

9 Ağustos Salı sabahı basında çıkan haberlerde Jet2 Larnaka-Manchester uçuşunun Paris'e yönlendirildiği ve 'sorun çıkaran bir yolcunun indirildiği' aktarılmıştı.