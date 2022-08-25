İbrahim Tatlıses kaza geçirdi, araçta sıkıştı

Sabah saatlerinde Muğla Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İbrahim Tatlıses’in kaza sonrası “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği öğrenildi.

Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses’in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.

Kazadan sonra aracı ile birlikte vinç yardımı ile kayalıklardan yola çekilerek yolda araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan toplam 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi. (İHA)