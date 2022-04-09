İbrahim Karagül Yeni Şafak'taki yazılarına son verdi

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı İbrahim Karagül yazılarına son verdiğini duyurdu. Ayrılığını Twitter hesabından duyuran Karagül, "Yeni Şafak’taki köşe yazılarım bugün itibariyle sona erdi. 21 yıl aralıksız yazdım. Dünyada olan biten bir çok konuyu ilk kez, yeni cümlelerle buradan aktardım. “Türkiye Yükselişi” için öncü sözler söylemeye çalıştım. Yeni Şafak'a, Albayrak ailesine minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Karagül, 2020 yılında gazetedeki genel yayın yönetmeni görevini de devretmişti. Karagül son yıllarda köşesinde batı karşıtı agresif ön plana çıkıyor, Türkiye'nin bölgede yayılmacı-saldırgan bir dış politikayı devam ettirmesini savunuyordu.