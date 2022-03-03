İbrahim Kalın'dan dikkat çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı: Haddini aşan zıddına döner

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin paylaşımda bulundu.
Harekatın ardından Batı dünyasında Rusya kültürünü ve Rus kökenlileri hedef alan söylemleri eleştiren Kalın şu ifadeleri kullandı:
"Rus insanını ve kültürünü ötekileştirmeden ve şeytanileştirmeden RF’nin hatalı politikalarını eleştirmek; kimsenin tahrikine gelmeden Ukrayna’nın egemenlik haklarını ve bağımsızlığını savunmak mümkündür. Savaş zamanı bile ölçüyü kaçırmayalım. Zira ‘haddini aşan zıddına döner’."