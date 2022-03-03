İbrahim Kalın'dan dikkat çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı: Haddini aşan zıddına döner

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının ardından Rus kültürünü ve insanını hedef alan politikaları eleştirdi. 

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin paylaşımda bulundu.

Harekatın ardından Batı dünyasında Rusya kültürünü ve Rus kökenlileri hedef alan söylemleri eleştiren Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Rus insanını ve kültürünü ötekileştirmeden ve şeytanileştirmeden RF’nin hatalı politikalarını eleştirmek; kimsenin tahrikine gelmeden Ukrayna’nın egemenlik haklarını ve bağımsızlığını savunmak mümkündür. Savaş zamanı bile ölçüyü kaçırmayalım. Zira ‘haddini aşan zıddına döner’."

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