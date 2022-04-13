İbrahim Kalın: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ukrayna'daki savaşa dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" dedi.

Kalın paylaşımında "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "dengeli tutumunu koruyacağı"nı kaydeden Kalın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek."