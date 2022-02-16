İbrahim Kalın ve Sedat Önal Kudüs'te

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İsrail-Filistin ziyaretleri için Kudüs'e seyahat etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nda açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'na konuşan Kalın, "hem Filistin meselesinin çözümünü hem de Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi yönünde atılacak adımları Filistinli ve İsrailli yetkililerle görüşeceklerini" kaydetti. Kalın, "Bu sürecin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye bildiğiniz gibi her zaman Filistin halkının yanında olmuştur. Bu süreçte de özellikle iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin halkının buradaki koşullarının iyileştirilmesi konusunda Türkiye olarak yardımlarımız ve desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Herzog'un beklenen Türkiye ziyareti

Kalın, Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında da, "Tabi ki eşzamanlı olarak İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde atılacak adımları, Sayın İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye mart ayında gerçekleştireceği ziyareti de detaylı bir şekilde ele alacağız" dedi.

İbrahim Kalın, "Bizim amacımız, çabamız ve gayretimiz, Filistin meselesi bağlamında genel olarak bölgesel barış, istikrar ve huzuru sağlayacak, herkes için güvenliği, özgürlüğü ve refahı önceleyen bir bölgesel düzenin inşa edilmesidir" diye konuştu.

Mahmud Abbas ile görüştüler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı Ramallah'ta kabul etti.

AA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Filistin'i ziyaret eden Türk heyeti Ramallah'ta Abbas ile bir araya geldi. Türkiye- Filistin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Türk heyetinin "iki devletli çözüm çerçevesinde Türkiye'nin Filistin halkına desteğinin devam edeceğini" aktardığı belirtildi.

Türk heyetinin, ayrıca Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldiği ve iki ülke ilişkilerini ele aldığı paylaşıldı.

Görüşmeye, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de katıldı.

Kalın ve Önal'ın, yarın İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.