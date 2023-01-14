İbrahim Kalın: Suriye'de askeri operasyon her an başlayabilir

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "alınan tehditlerin" düzeyine bağlı olarak Suriye’de her an askeri operasyon başlatılabileceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesini talep etmişti. Bugün ise açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'yle tam bir yakınlaşma için Suriye topraklarındaki askeri varlığın sona ermesi gerektiğini söyledi.

Suriye'ye olası bir operasyon konusunu değerlendiren Kalın, aralık ayı sonunda Türkiye ve Suriye Savunma Bakanları arasında Moskova'da yapılan görüşmeyle başlatılan "siyasi süreci desteklemeye devam ettiklerine dair" güvence verdi. Ancak "Alınan tehditlerin düzeyine bağlı olarak her an kara harekatı mümkündür" dedi.

'Suriye devletinin çıkarlarını ya da Suriyeli sivilleri asla hedef almıyoruz'

Kalın, Türkiye ve Suriye Dışişleri bakanlarının şubat ayı ortasında yapılması planlanan görüşmesinden önce, iki ülkenin savunma bakanlarının yeni bir toplantı yapacağını da açıkladı. Suriye topraklarında Kürt güçlerinin varlığına dikkat çeken Kalın, "Biz sınırlarımızda güvenlik istiyoruz. Suriye devletinin çıkarlarını ya da Suriyeli sivilleri asla hedef almıyoruz" diye konuştu.

Kalın, Türkiye'nin 2019'daki son Suriye operasyonunun ardından, "Rusya ve ABD tarafından vaat edilen güvenlik garantilerinin tutulmadığını" ve Kürt güçlerinin söz verildiği gibi sınırdan 30 km geriye çekilmediğinin belirtti.

Rusya-Ukrayna gündemi

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, İbrahim Kalın, İstanbul'da bir grup yabancı medya temsilcisi ile Ankara'nın uluslararası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, Ukrayna'da savaşı "ne Rusya'nın ne de Ukrayna'nın kazanacağını" söylerken, Türkiye'nin barış için arabulucu olmak istediğini, genel barış olanaklı değilse "yerelleştirilen ateşkesler" elde etmek için çalışacaklarını açıkladı.

Finlandiya ve İsveç

Sözcü Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi önündeki Türkiye’nin vetosuna ilişkin de "Türkiye'nin mayıs ayında yapılması beklenen seçimlerden önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tekliflerini onaylamak için süresinin daraldığını" da sözlerine ekledi.

Kalın, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Mayıs ayında yapılması beklenen seçimlerden önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik hedeflerini onaylamak için "sürenin daraldığını" da söyledi. İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkelerin tekliflerini onaylamasının, Stockholm'ün Ankara ile varılan anlaşma kapsamında verilen 'terörle mücadele' sözlerini "hızlı bir şekilde yerine getirmesine bağlı olduğunu" söyleyerek bunun aylar sürebileceği uyarısında bulundu.

Mayıs ayında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine atıfta bulunan Kalın, "Haziran'daki NATO zirvesinden önce NATO'ya katılmak isterlerse bir zaman sorunumuz var. Seçimlerden bir süre önce Meclis'in tatile gireceğini düşünürsek, tüm bunları yapmak için 2-2,5 aylık bir zaman söz konusu" dedi.