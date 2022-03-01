İbrahim Kalın: Rusya'nın talepleri bizim açımızdan da kabul edilebilir değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK'te Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin hangi adımları atacağı , Montrö Sözleşmesi'nin nasıl uygulanacağı gibi gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Müzakereler zaman kazanma amacıyla kullanılırsa bu bir sonuç üretmez. Müzakerelerin anlamı ortadan kalkar. Yarın büyük ihtimalle toplanamayacaklar. Teknik şeyler var. Aralarında görüştükleri. Büyük ihtimalle bir iki gün ertelenebilir. Müzakere heyetleriyle temas halindeyiz.

Müzakereler çok kolay geçmiyor. Rusya'nın gerçekçi olmayan talepleri var. Kırım'ın tanınması gibi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması gibi. Bizim açımızdan bakıldığında da bunlar kabul edilebilir talepler değil. Odaklandığımız yer bu savaşın sona ermesi. Müzakere masasından ateşkes kararı çıkması, bir insani koridor oluşturulması.

Kalın gelişmelere ilişkin de “Karamsar olmak istemiyorum ama gördüğüm tablo çok umut verici değil. Bu gece ve yarın yaşanacaklar, tablonun çok iç acıcı olmadığını gösteriyor.” diye konuştu.

Kalın ayrıca "Çok güçlü bir Rusya karşıtı koalisyon oluştu. Savaşı derinleştirmek yerine, ateşkes müzakerelerini devreye sokması gerekir. Savaşı derinleştirme ve yaygınlaşma noktasına getirirlerse çok ciddi sorumluluk altına girmiş olacaklar" yorumunda bulundu.

Kalın "AB, Türkiye'nin yaptırımlara katılması noktasında bir talepte bulunmadı. Rusya'ya karşı yaptırım uygulama gibi bir düşüncemiz yok. Doğalgaz, turizm, tarım gibi ticari ilişkilerimiz var ve ülkemize zarar verici bir hamle yapmak istemiyoruz" dedi.

5000 kişi tahliye edildi

Kalın "20 bine yakın vatandaşımızın 5 binini tahliye ettik, kalanı için de elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

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