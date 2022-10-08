İbrahim Kalın: Putin'in Rusya ile Batı arasında yeni bir 'büyük pazarlık' istiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli CNN'e verdiği söyleşisinde "Bizim anlayışımız, Bay Putin'in Batı ile yeni bir büyük pazarlık, yeni bir anlaşma yapmak istediği yönünde. Bu kısmen Ukrayna ile ilgili, şüphesiz. Ancak daha büyük mesele gerçekten Rusya ile Batı dünyası arasında yeni bir anlaşma" şeklinde konuştu.

Kalın, "Yeni bir Rusya var, yeni bir dünya var, yeni bir gerçeklik var ve yeni bir pazarlık yapmak istiyorlar" dedi.

'Erdoğan Ukrayna’nın 4 bölgesinin Rusya tarafından ilhakını kınadı mı?' sorusu

İbrahim Kalın ayrıca, "Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Ukrayna’nın 4 bölgesinin Rusya tarafından ilhakını kınadı mı?" sorusuna "Evet, elbette" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriği hakkındaki soruya yanıt veren Kalın, bu görüşmenin iki liderin 6-7 gün önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.