İbrahim Kalın: Nihai karar Putin'den gelecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı CNN International canlı yayınında Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk girişimine ilişkin konuştu.

Kalın, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında daha fazla müzakere için arabuluculuk yapıp yapmayacağı konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Hizmetlerimizi bu konuda hazır tutmak niyetindeyiz. Cumhurbaşkanımız bu savaşın başından beri hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birkaç kez konuştu. Ukrayna tarafı, Rus mevkidaşı ile stratejik düzeyli görüşmeler yapmak istiyor. Dürüst olmak gerekirse bunun ne zaman olacağını, Rus tarafının bu tür bir müzakereye girmek için ne zaman kendini yeterince rahat hissedeceğini bilmiyorum. (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov bugün Devlet Başkanı Putin’in Zelenskiy ile görüşmekten çekinmeyeceğini söyledi. Ben bunu iyi bir işaret olarak telakki ediyorum. Toplantının yakın gelecekte belki bir noktada gerçekleşme ihtimaline ilişkin bir zemin var. Dediğim gibi er ya da geç. Ancak biz kolaylaştırıcı rol oynamaya devam edeceğiz. Bu savaşın sona ermesi için nihai karar Devlet Başkanı Putin’den gelecek. Günün sonunda bu konuda nihai çağrıyı yapacak olan kişi Devlet Başkanı Putin'dir."