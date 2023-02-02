İbrahim Kalın: NATO üyelik süreci ve F-16 programı iki ayrı konudur

CNN'e konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci ve ABD'den F-16 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN'den Becky Anderson'a verdiği röportajı sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Kalın, "Türkiye’nin ulusal güvenliği konusundaki talep ve beklentileri açık, net, haklı ve meşrudur. NATO üyelik süreci ve F-16 programı iki ayrı konudur. Amerikan Kongresi yahut başkaları bunu bir ön şart haline getirirse bu bizim değil onların sorunu olur" dedi.

'Engellemeleri bizim sorunumuz olmaz'

ABD Kongresi'nin F-16 satışını engelleme girişimi hakkındaki soru üzerine Kalın, "ABD ile birlikte hareket etmek isteriz, ama engellemeleri bizim sorunumuz olmaz" yanıtını verdi.

Türkiye'nin savunma sanayisi üzerinde duran İbrahim Kalın, "Kendi ulusal askeri becerilerimizi geliştirmek istiyoruz. Geliştirdiğimiz İHA'lar, savunma araçlarının kabiliyeti herkesçe görüldü. Eğer engelleme olursa kaybeden ABD savunma sanayisi olur" yorumunda bulundu.

'Daha fazlasını yapmaları gerekiyor'

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinde Türkiye'nin konumu hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini, ancak NATO Zirvesi'nde birlikte karar aldığımız şartlar sağlanırsa, destekliyoruz. Finlandiya ve İsveç zamana ihtiyaçları olduğunu söylediler. Önemli adımlar attılar, önemli bir gelişme gösterdiler. NATO mutabakatına uyum için gerçekleştirdikleri adımlar için minnettarız. Lakin daha fazlasını yapmaları gerekiyor. Temmuz ayına kadar beklememizi istediler" dedi.

Kalın, "Sözlerini yerine getirdiklerinde ve birlikte kararlaştırdığımız şartları yerine getirdiklerinde İsveç'in NATO'ya girmesini destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

'NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz'

İsveç'in adım atacağı konusunda Türkiye'nin iyimser olup olmadığı sorulması üzerine Kalın, "Üçlü muhtıradaki maddeler çok açık" derken, İsveç'te Kuran yakılmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. "İsveç'in bu konuda harekete geçmelerini bekliyoruz" diyen Kalın, "Dini sembollere karşı yapılan davranışlar düşünce özgürlüğü olamaz" ifadesini kullandı.

NATO'nun genişlemesi hakkında İbrahim Kalın, "NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. Bu ülkelerle bir sorunumuz yok ama taahhütlerini yerine getirmeliler" sözlerini kaydetti.